Наумов: «Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию об интересе «железнодорожников» к защитнику «Спартака» Георгию Джикии.

По мнению эксперта, «Локомотиву» стоит приобрести 30-летнего Джикию, который ранее уже выступал в системе московского клуба.

«Зона центральных защитников в «Локомотиве» самая слабая. Фассон, Морозов и Погостнов совершают ошибки, так как ещё молоды. Джикия будет хорошим усилением для «Локомотива», тем более он играл в «Казанке», — приводит слова Наумова «РБ Спорт».

Также Наумов считает, что при нынешнем главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале Джикия не сможет получать достаточное количество игровой практики, что является серьёзным основанием для смены команды.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 6,5 миллионов евро.