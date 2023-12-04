Непомнящий: «На «Зените» сказывается давление из-за борьбы в чемпионате»

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива» в матче 17-го тура РПЛ.

- Исход матча удивил?

- Исходом я как раз не удивлен по окончании матча. А перед встречей считал, что «Зенит» - фаворит. Но есть несколько факторов, которые меня склонили в пользу «Локомотива».

- Какие?

- Здесь хочется пойти от очевидного. Мне кажется, Семаку не хватило уверенности пойти по тому пути, по которому пошел «Локомотив». Я имею в виду то, что состав у «железнодорожников» был на девяносто процентов из отечественных футболистов. А у «Зенита» большую часть составили бразильцы, которым не очень комфортно играть в таких условиях. Из-за этого мотивация у хозяев была выше. Свою роль сыграл Дзюба. Поэтому в единоборствах большое преимущество было на стороне «Локомотива». Еще один фактор, который сказывается на питерцах, – это давление из-за борьбы в чемпионате.

- То есть зенитовцев нервирует ситуация, что им кто-то навязывает борьбу?

- Да. Это психологический момент. В этом смысле «Краснодар» сейчас в лучшем состоянии, чем команда Семака. Поэтому основная причина поражения питерцев – это психология.

- «Зенит» проиграл второй матч подряд, если считать кубковый с «Динамо»? Видите игровые проблемы?

- Основное качество «Зенита» - это владение мячом. Тогда он опасен. Но когда сопернику удается лишить его этого фактора, у питерцев не получается. Для того чтобы владеть мячом, нужно хорошее движение, чтобы у игрока, владеющего этим мячом, были адресаты. А «Зенит» стал более статичным. Поэтому чаша весов, что касается лидерства, склонилась в пользу «Краснодара».

- То есть «быки» реально смогут составить конкуренцию команде Семака?

Реклама

- Пока составляют. Сам «Зенит» свое теряет. Будем по весне ждать продолжения банкета.

- Если возвращаться к игре, вас не удивило, что отсутствие Галактионова и Баринова никак не сказалось на результате матча?

- Роль Баринова важна в плане психологии. А что касается Галактионова, это абсолютно номинальное отсутствие. Не скажу, что он слишком активен на бровке или скамейке. А оперативное управление всегда есть по заменам, структуре игры. Это удаление может как раз сыграть обратную роль и повысить мотивацию футболистов.

- Последний зимний тур надо переносить?

- Да. Грядут морозы в центральную часть России. Зачем мучить футболистов, болельщиков и всех других? Надо перенести тур и все.

Елена Григорьевская