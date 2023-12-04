​Обляков оценил выступления ЦСКА в этом чемпионате

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков высказался о выступлениях команды в первой части сезона Премьер-лиги.

«Ну, не то, конечно. Не то место. Набрали не столько очков, сколько хотели. Однако всё равно продолжаем двигаться вперёд. Много ничьих было. Самое обидное, когда упускали победы в концовках игр и теряли очки», - цитирует Облякова Metaratings.

На текущий момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Владимира Федотова отстаёт на семь зачётных баллов.

В 2023 году ЦСКА осталось провести ещё один матч Премьер-лиги – против «Краснодара» на выезде. Игра должна пройти в воскресенье, 10 декабря.