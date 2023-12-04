Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас получил травму в воскресном матче Премьер-лиги против «Зенита». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», Карпукас избежал разрыва «крестов» - у 21-летнего футболиста выявили повреждение боковой связки колена. Отмечается, что через неделю Карпукасу сделают рентгеновский снимок, чтобы уточнить характер повреждения.

В сезоне 2023/2024 Артём Карпукас провёл за «Локомотив» 18 матчей. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

Напомним, что «Локомотив» обыграл «Зенит» на своём поле со счётом 3:1.