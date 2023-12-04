Гладилин: «В матче с «Зенитом» «Локомотив» проявил характер»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о победе «Локомотива» над «Зенитом» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

По мнению специалиста, «железнодорожники» добились успеха за счёт хорошей мотивации. Также Гладилин отметил, что в пользу «Локомотива» сыграли неблагоприятные погодные условия.

«Их самоотдача была выше, чем у игроков «Зенита», хотя по составу петербуржцы укомплектованы лучше. «Локомотив» проявил характер, использовал свои моменты и добился положительного результата», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

После этой победы «Локомотив» набрал 28 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имеющий в своём активе 33 балла, опустился на вторую строчку.