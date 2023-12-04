Аршавин: «Я за возвращение на «весну-осень»

Бывший нападающий петербургского «Зенита», а ныне заместитель гендиректора «сине-бело-голубых» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о проведении поединков РПЛ в условиях снежной погоды.

«Я за возвращение на «весну-осень»? Да, конечно. Летом в нашей стране надо играть в футбол как можно больше. Вот мой аргумент», - передает слова Аршавина «РБ Спорт».

С сезона-2012/2013 в чемпионате России действует система «осень-весна».

В рамках 17-го тура Премьер-лиги «Зенит» на выезде проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 1:3. После этой неудачи питерцы опустились на второе место в таблице.