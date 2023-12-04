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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» озвучили мнение о возможном переносе матчей 18-го тура РПЛ

04 Декабря 2023 • 13:59 Комментировать

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о возможном переносе 18-го тура Премьер-лиги из-за погодных условий.

«Весь тур переносить нелогично, перенося риски на февраль. Есть утверждённый регламент, которого надо придерживаться. Переносить конкретные матчи тура из-за погоды - крайний вариант», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что в матче 17-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде встречался с московским «Локомотивом». Подопечные Сергея Семака потерпели поражение со счетом 1:3. После этой неудачи «сине-бело-голубые» утратили лидерство в таблице РПЛ.

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