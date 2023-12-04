Божович отреагировал на скандальное поведение Бериши и Абаскаля

Экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал скандальный эпизод с участием полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Судейство в России очень плохое. Красную карточку нужно было показывать обоим. Первый раз вижу такое поведение футболиста! Если Мажич не накажет Беришу, ему нужно уходить в отставку», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

После гола «Ахмата» Бериша побежал праздновать в техническую зону «Спартака», где двумя ногами прыгнул в сторону наставника москвичей Гильермо Абаскаля. После этого действия тренер толкнул футболиста. По итогам эпизода Бернард получил желтую карточку, а тренер был удален.