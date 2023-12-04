Кассьерра объяснил, почему «Зенит» проиграл «Локомотиву»

Колумбийский центрфорвард «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал результат вчерашнего матча против московского «Локомотива» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» проиграли со счетом 1:3.

«Тяжело было играть на таком поле. Мы провели хороший первый тайм. Во втором не получилось показать ту же игру, навязать свой футбол, поэтому уступили», - передает слова южноамериканца «Матч ТВ».

После вчерашней неудачи петербургский клуб опустился на второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Действующий чемпион отстает от лидирующего «Краснодара» на два балла.