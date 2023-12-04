Зобнин высказал мнение о стычке Абаскаля и Бериши

Футболист столичного «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поведение полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши во время вчерашнего поединка 17-го тура Премьер-лиги.

«Есть камеры. Пусть посмотрят, как он себя вел. Непосредственно в игре я этот эпизод не видел, посмотрел только после. То, что Абаскаля не будет в следующих матчах, - потеря для «Спартака», - цитирует полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что после гола «Ахмата» Бериша побежал праздновать в техническую зону гостей, где двумя ногами прыгнул в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. После этого действия испанский специалист толкнул игрока. По итогам эпизода Бериша получил желтую карточку, а тренер – красную.