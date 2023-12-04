Зобнин назвал причину поражения «Спартака»

Игрок средней линии московского «Спартака» Роман Зобнин высказался касательно гостевого поражения от грозненского «Ахмата» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Мы создавали очень мало моментов. По делу ли счет? Если мы проиграли, значит, по делу. В таблице все остается близко. Надо побеждать. Дальше задача смотреть только на себя, а не на кого-то другого», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Поединок в Грозном завершился поражением «красно-белых» со счетом 1:2. После 17 туров подопечные Гильермо Абаскаля с 27 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.