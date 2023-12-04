Лепёхин: «Шансы на чемпионство «Зенита» не изменились»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался относительно шансов «сине-бело-голубых» на чемпионство после поражения от московского «Локомотива» (1:3) в матче 17-го тура Премьер-лиги.

«Шансы на чемпионство «Зенита» не изменились. Петербуржцы как были фаворитами, так и остаются. Неудача с «Локомотивом» глобально ни на что не повлияет», - рассказал Лепёхин в интервью журналисту «РБ Спорта».

После 17 туров подопечные Сергея Семака набрали 33 балла и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка.