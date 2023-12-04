Тарасов оценил интригу в чемпионате России

Экс-полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Радует, что интрига в чемпионате сохраняется. Чем больше команд претендует на чемпионство, тем лучше! Интереснее смотреть», - приводит слова Дмитрия «Чемпионат».

Напомним, что после 17 туров лидером чемпионата России является «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 35 баллов. На второй строчке идет действующий чемпион страны петербургский «Зенит». В активе команды Сергея Семака 33 очка. Топ-3 замыкают самарские «Крылья Советов».