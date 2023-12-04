В «Сочи» готовы к переносу 18-го тура РПЛ

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказал мнение о возможном переносе матчей 18-го тура чемпионата России на весну.

«Если погодные условия таковы, что это отражается на качестве футбола и при этом есть возможность переноса, рационально было бы перенести тур. Если температура может сказаться на игре, это повод подумать», - передает слова руководителя «Чемпионат».

В рамках 18-го тура чемпионата России южане на своем поле должны встретиться с «Оренбургом». Матч запланирован на 10 декабря. После 17 туров сочинская команда с десятью баллами занимает последнее место в таблице чемпионата страны.