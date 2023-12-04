Калешин: «Европа приползёт к России»

Футбольный специалист Евгений Калешин прокомментировал отстранение России от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

«Европа приползёт к России. Без нашей страны и нашего рынка им будет тяжело. У нас огромнейший рынок, много футболистов и мыслящих тренеров. Мы можем придумать то, что не придумают они», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что международный бан России действует с февраля 2022 года. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские матчи. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина разгромили Кубу со счетом 8:0.