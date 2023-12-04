Тикнизян: «Готовы сыграть с «Уралом» в -15℃»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил о готовности «железнодорожников» провести матч 18-го тура РПЛ против екатеринбургского «Урала».

«Посмотрим, насколько будет реально сыграть в субботу с «Уралом» в -15℃. Если разрешат провести матч, то мы сделаем это - никаких вопросов вообще не будет», - приводит слова армянского футболиста «Чемпионат».

Поединок между «Локомотивом» и «Уралом» должен состояться на «РЖД Арене 8 декабря. По итогам 17 туров Премьер-лиги «железнодорожники» располагаются на шестом месте в турнирной таблице, а команда из Екатеринбурга занимает 12-ю строчку.