Ещенко отреагировал на конфликт Абаскаля и Бериши

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о скандальной стычке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля и полузащитника грозненского «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Бериша не просто так прыгал, а хотел эмоционально вывести. Он лукавит, если говорит, что не специально так сделал. К сожалению, главный тренер «Спартака» повёлся на провокацию», - передает слова Ещенко «Чемпионат».

По итогам эпизода наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль получил красную карточку. Поединок завершился поражением московской команды со счетом 1:2.