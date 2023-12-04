Камоцци: «Абаскаль никогда не должен был прийти на пост главного тренера «Спартака»

Экс-советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о главном тренере столичного клуба Гильермо Абаскале.

Специалист отметил, что тренер, у которого характер подростка, не может работать в таком клубе, поэтому ему очень жаль всех болельщиков «красно-белых».

«Абаскаль никогда не должен был прийти на пост главного тренера в «Спартаке». Я вижу сейчас две беды: характер этого человека и менеджер, который пригласил испанца в Москву», - приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, что испанец возглавляет российский клуб с лета 2022 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.