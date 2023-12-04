Будто кто-то ждал иного: «Сочи» уволил Точилина

За тур до конца первой части сезона «Сочи» уволил второго тренера за сезон. Теперь свой пост покинул Александр Точилин. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается найти логику в решениях руководства клуба.

За что уволили Точилина?

Увольнение Александра Точилина из «Сочи» парадоксально. С одной стороны, его легко объяснить. Команда идёт последней, проиграв три последних матча с общим счётом 0:7. Вроде уволить Точилина выглядит логичным. С другой стороны, абсолютно непонятно, почему это случилось сейчас. Когда Точилин только возглавил «Сочи» после ухода Дмитрия Хохлова пару месяцев назад, мы предсказывали, что ничего в игре команды в лучшую сторону не изменится. У «Сочи» слабый состав, а Точилин не тот тренер, чтобы что-то магическим образом изменить. То есть изначально было понятно, что всё сложится именно так.

При этом совершенно непонятно, почему это случилось именно сейчас. «Сочи» осталось провести всего лишь одну игру перед зимней паузой. Неужели руководство думает, что смена наставника мотивирует футболистов выиграть матч у «Оренбурга»? Если задумка в этом, то это далеко не самый очевидный ход. Статистически доказано, что команды после смены тренера чаще проигрывают, просто победы лучше запоминаются. Точилина можно было уволить после следующего матча, можно было сделать во время паузы на встречи сборных. Делать же сейчас – это странно.

«Сочи» плох, но небезнадёжен

«Сочи» проваливает сезон и играет очень плохо. Это один из главных претендентов на вылет, но за счёт проблем у конкурентов ситуация у южан далеко не безнадёжная. Играть ещё много, и даже есть перспективы выползти из зоны стыковых матчей. Правда, грядущий матч с «Оренбургом» в следующем туре имеет важное значение. Уральцы как раз идут в зоне стыков, и уж с такими соперниками южане обязаны набирать очки, если хотят на что-то рассчитывать.

Турнирная ситуация даёт надежду на выживание. Побороться за спасение вполне реально, для этого надо будет зимой укрепиться. Южанам уж точно под силу как минимум вылезти из зоны прямого вылета.

Кто возглавит «Сочи»?

Это главный вопрос. Можно оставить Дениса Клюева, который сейчас назначен в роли «и.о.». Можно вернуть к тренерской работе Александра Тарханова, который сейчас занимает пост советника президента «Сочи». Однако это варианты, которые приведут к вылету. По крайней мере вероятность этого будет большая.

Вообще-то кажется, что Евгений Калешин, покинувший «Акрон», сейчас именно тот вариант, за который «Сочи» надо ухватиться. Да, у наставника нет опыта на уровне Премьер-лиги, но он мечтает себя показать. Вытащить команду с последнего места – прекрасная мотивация. При этом у «Сочи» даже сейчас есть игроки, с которыми Калешин сможет строить новую команду. Можно позвать Дмитрия Пятибратова, не чужого городу человека, который хорошо работал в прошлом сезоне в «Факеле», что во многом позволило воронежцам набрать очки для сохранения прописки. Главное – выбрать тренера, голодного до результата, который будет делать всё для сохранения прописки.

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Роман Андреев