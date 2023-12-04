Агент Джикии подтвердил интерес к игроку со стороны «Локомотива»

Агент защитника московского «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинёв высказался об информации, что в услугах его клиента заинтересован столичный «Локомотив».

Агент отметил, что «железнодорожники» действительно изучают рынок и находятся в поисках центрального защитника.

«Интерес к Джикии у них действительно есть. Георгий — хороший защитник, это нормально. Решать дальше уже игроку, но интерес есть», - приводит слова Шпинёва «Чемпионат».

Контракт 30-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Джикия принял участие в девяти играх во всех турнирах.