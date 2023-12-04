Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему российскому футболу нельзя возвращаться на систему «весна-осень».

«Когда переходили на систему «осень-весна», то мы её очень долго обсуждали, и я, в том числе. Это начали обсуждать ещё в 2009 году, и тогда говорили, что преимущество этой системы в том, что если будут такие катаклизмы, как на выходных мы увидели, то игры можно перенести на весну. Если раньше было, когда мы начинали «весна-осень», если мы попадали в такую ситуацию, то его переносить дальше некуда, потому что дальше январь, а закончить чемпионат надо.

Мы же смотрим прогноз погоды, вот в Москве на выходные передадут -18, давайте этот тур на весну перенесём! Ничего страшного не будет.

Ну хорошо, если мы перейдём обратно на «осень-весна», то, когда мы будем играть? Мы начнём играть 5-6-7 марта. А где гарантия, что у нас не будет такого снега? Если в марте будет такая погода, а травы ещё нет, и мы будем играть в грязи, как уже играли. Игры на выходных показали, что снег, мороз, но трава-то хорошая, если поле готовить, то в принципе до 10 декабря играть можно. Не нужно торопиться, что неправильно перешли. Если мы перейдём обратно на «осень-весна», то поверьте мне, поля ранней весной гораздо хуже, чем поздней осенью», — сказал Наумов.