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Наумов: «Если мы вернёмся к системе «весна-осень», то будем играть в грязи, как уже играли» эксклюзив

04 Декабря 2023 • 13:50 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему российскому футболу нельзя возвращаться на систему «весна-осень».

«Когда переходили на систему «осень-весна», то мы её очень долго обсуждали, и я, в том числе. Это начали обсуждать ещё в 2009 году, и тогда говорили, что преимущество этой системы в том, что если будут такие катаклизмы, как на выходных мы увидели, то игры можно перенести на весну. Если раньше было, когда мы начинали «весна-осень», если мы попадали в такую ситуацию, то его переносить дальше некуда, потому что дальше январь, а закончить чемпионат надо.

Мы же смотрим прогноз погоды, вот в Москве на выходные передадут -18, давайте этот тур на весну перенесём! Ничего страшного не будет.

Ну хорошо, если мы перейдём обратно на «осень-весна», то, когда мы будем играть? Мы начнём играть 5-6-7 марта. А где гарантия, что у нас не будет такого снега? Если в марте будет такая погода, а травы ещё нет, и мы будем играть в грязи, как уже играли. Игры на выходных показали, что снег, мороз, но трава-то хорошая, если поле готовить, то в принципе до 10 декабря играть можно. Не нужно торопиться, что неправильно перешли. Если мы перейдём обратно на «осень-весна», то поверьте мне, поля ранней весной гораздо хуже, чем поздней осенью», — сказал Наумов.

Дьяков призвал РФС вернуться к системе «весна-осень»

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Наумов РПЛ
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