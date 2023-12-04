В «Ахмате» оценили победу над «Спартаком»

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Ахмат» на домашнем стадионе победил московский «Спартак» со счетом 2:1. Об этом результате высказался генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

«Очень важно было набрать три очка. Надеемся, что в дальнейшем наше состояние улучшится, улучшатся результаты, и мы будет показывать ту игру, которую от нас ждут болельщики», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 16 баллов и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. Что касается «Спартака», то московский коллектив с 27 очками идет на седьмой строчке.