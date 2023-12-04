Александр Мостовой: «Обо мне в люди в Испании больше знают, чем об Абаскале»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере столичного клуба Гилермо Абаскале.

Экс-игрок сборной России отметил, что испанского специалиста никто не знал до назначения в «Спартак», ведь он никогда не был футболистом, и о нём даже не слышали на его родине.

«Обо мне в люди в Испании больше знают, чем об Абаскале. Нет футбольного прошлого, поэтому такие детские ошибки совершает. Вот и всё», - приводит слова Мостового Sport24.

Контракт Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до лета 2025 года.

«Спартак» после 17 туров РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице.