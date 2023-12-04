Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «железнодорожников» над «Зенитом» (3:1) в 17-м туре РПЛ.

«Локомотив» превзошёл «Зенит» по всем компонентам: в борьбе за каждый мяч, тактически переиграл. Вы посмотрите, как «Зенит» тяжело выглядел. Не было ни мысли, ни азарта, а «Локомотив» выглядел просто чудесно, удивительно! Мне это очень приятно осознавать, он просто был лучше! Он заслуженно победил.

Почему «Локомотив» не может играть так все матчи? В этом как раз задача тренерского штаба. Сделать так, чтобы «Локомотив» в каждом матче так выступал, но это не всегда удаётся», — сказал Наумов.

«Локомотив» после 17 матчей набрал 28 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. 8 декабря команда на «РЖД Арене» примет «Урал».