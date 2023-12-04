Баринов: «Локомотив» заслужил победу над «Зенитом»

Полузащитник и капитан столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал домашнюю победу над петербургским «Зенитом» в матче 17-го тура чемпионата России. «Железнодорожники» выиграли со счетом 3:1.
«Конечно, футболисты «Локомотива» заслужили победу над «Зенитом». Игра мне понравилась. Ребята большие молодцы», - приводит слова хавбека ТАСС.
Баринов пропускал вчерашний матч из-за дисквалификации.
После 17 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 28 баллов и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.
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