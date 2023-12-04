Карпин вызван на заседание КДК после слов про «дебила» - тренеру грозит дисквалификация

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин приглашен на заседание КДК после эмоционального интервью по итогам поединка 17-го тура Премьер-лиги с московским ЦСКА.

«Рассмотрим поведение главного тренера «Ростова» Карпина в послематчевом флэш-интервью, а также на послематчевой пресс-конференции. Карпин приглашён на заседание», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что после завершения встречи Карпин задался вопросом, «какой дебил принял решение играть в снегопад». За эти слова специалисту грозит дисквалификация. Матч завершился поражением «Ростова» со счетом 0:2.