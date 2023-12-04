Игрок «Локомотива» Морозов — о матче с «Зенитом»: «Очень приятно так уверенно победить серьёзного соперника»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов высказался о победе над «Зенитом» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

По словам футболиста, «железнодорожникам» очень приятно обыграть столь серьёзного соперника и порадовать своих болельщиков.

«Это очень важная победа для нас. И в плане набора очков, и в плане психологии. Очень приятно так уверенно победить серьёзного соперника. Значит мы на правильном пути», — цитирует Морозова Sport24.

Эта победа позволила «Локомотиву» набрать 28 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» опустился на вторую строчку, уступив лидерство «Краснодару».