Московский «Локомотив» в настоящий момент не заинтересован в подписании защитника «Спартака» Георгия Джикии, потерявшего место в основном составе «народной команды». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в прессе появилась информация, что Джикия якобы входит в список трансферных желаний руководства «железнодорожников».

Георгий выступает за «красно-белых» с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 6,5 миллиона евро.