Нагорных — о победе «Локомотива» над «Зенитом»: «Команда была максимально настроена — билась за себя и за тренера»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился мнением о победе «железнодорожников» над «Зенитом» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

По словам Нагорных, «Локомотив» провёл хороший матч, показав настрой и нацеленность на результат.

«Команда была максимально настроена — билась за себя и за тренера. Ни к кому из ребят предъявить претензии нельзя — все были единым коллективом, нацеленным на победу», — цитирует Нагорных РИА Новости.

Эта победа позволила «Локомотиву» набрать 28 очков и подняться на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ. Теперь отставание «железнодорожников» от второго «Зенита» составляет пять баллов.