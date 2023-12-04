Орлов поделился мнением о смене лидера в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о смене лидера в Российской премьер-лиге. После 17 туров на первую строчку вернулся «Краснодар».

«Краснодар» вышел вперед, но отрыв составляет всего два очка. Это вообще ничего не значит. Уже в следующем туре команда Ивича может сыграть вничью с ЦСКА. Без Кордобы будет тяжело», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем матче краснодарский клуб одержал домашнюю победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. «Быки» набрали 35 баллов и захватили лидерство в Премьер-лиге, обогнав на два очка петербургский «Зенит».