Орлов оценил победу «Краснодара» над «Оренбургом»

Популярный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о победе «Краснодара» над «Оренбургом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги. «Быки» взяли верх на своем поле со счетом 2:1.

«Я смотрел игру «быков» с «Оренбургом». Не сказал бы, что хозяева были на голову выше. «Оренбург» при определенных раскладах мог увезти ничью. При этом нужно «Краснодар» похвалить», - приводятся слова Орлова на страницах «Спорт-Экспресса».

После 17 проведенных туров краснодарский коллектив вновь захватил лидерство в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым «Зенит» на два пункта.