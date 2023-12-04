Дзюба рассказал, что думает о Галактионове

Центрфорвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о рулевом команды Михаиле Галактионове.

«Он очень сильный, грамотный, мы его очень уважаем и поддерживаем. Когда надо - он строгий, когда надо - поддержит. Ему огромный респект. Многие, в том числе и я, могу сказать за себя, что играю за него», - передает слова нападающего пресс-служба «железнодорожников».

В последнем поединке «Локомотив» на домашнем стадионе принимал петербургский «Зенит». «Железнодорожники», несмотря на отсутствие дисквалифицированного Галактионова, отпраздновали победу над действующим чемпионом со счетом 3:1.