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Дзюба рассказал, что думает о Галактионове

04 Декабря 2023 • 10:06 Комментировать

Центрфорвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о рулевом команды Михаиле Галактионове.

«Он очень сильный, грамотный, мы его очень уважаем и поддерживаем. Когда надо - он строгий, когда надо - поддержит. Ему огромный респект. Многие, в том числе и я, могу сказать за себя, что играю за него», - передает слова нападающего пресс-служба «железнодорожников».

В последнем поединке «Локомотив» на домашнем стадионе принимал петербургский «Зенит». «Железнодорожники», несмотря на отсутствие дисквалифицированного Галактионова, отпраздновали победу над действующим чемпионом со счетом 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Галактионов ещё теги
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