Орлов оценил игру Дзюбы против «Зенита»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступление нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы во вчерашнем поединке 17-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». В активе опытного форварда результативный пас.

«Третий гол Тикнизян забил после передачи Дзюбы. Артём был очень полезен. И голевой пас записал в свой актив, и выигрывал борьбу. В одном эпизоде отдал передачу пяткой тому же Глушенкову», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок завершился победой «Локомотива» со счетом 3:1. «Железнодорожники» набрали 28 баллов и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.