Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов оценил игру Дзюбы против «Зенита»

04 Декабря 2023 • 09:59 Комментировать

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступление нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы во вчерашнем поединке 17-го тура Премьер-лиги против петербургского «Зенита». В активе опытного форварда результативный пас.

«Третий гол Тикнизян забил после передачи Дзюбы. Артём был очень полезен. И голевой пас записал в свой актив, и выигрывал борьбу. В одном эпизоде отдал передачу пяткой тому же Глушенкову», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок завершился победой «Локомотива» со счетом 3:1. «Железнодорожники» набрали 28 баллов и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Геннадий Орлов Артём Дзюба ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
04.12.23 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Рубин Рубин
1.69 3.85 5.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 04 Декабря
10:16 · Россия. Премьер-лига
Нагорных — о победе «Локомотива» над «Зенитом»: «Команда была максимально настроена — билась за себя и за тренера»
10:16 · Россия. Премьер-лига
Орлов поделился мнением о смене лидера в РПЛ
10:11 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил победу «Краснодара» над «Оренбургом»
10:06 · Россия. Премьер-лига
Дзюба рассказал, что думает о Галактионове
09:59 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил игру Дзюбы против «Зенита»
09:56 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну
09:55 · Россия. Премьер-лига
Орлов возмущён грубым фолом Пиняева на Клаудиньо 1
09:49 · Россия. Премьер-лига
У «Зенита» не было проблем с вылетом из Москвы
09:44 · Россия. Премьер-лига
Алаев высказался о возможном переносе матче 18-го тура РПЛ
09:39 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал причины поражения «Зенита» в матче с «Локомотивом»
09:25 · Россия. Премьер-лига
Алаев - о матче ЦСКА - «Ростов»: «Лучше было бы перенести игру, но у РПЛ нет такого права»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Богосавац рассказал о конфликте с Промесом
09:19 · Россия. Премьер-лига
Мележиков отреагировал на скандальное удаление Абаскаля
08:34 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «Зенит» проваливает конец года»
08:28 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова не согласен с дисквалификацией игрока
Все новости
Рекомендуем