В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал информацию об интересе римского клуба к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

Ранее сообщалось, что представители «Лацио» просматривали Тикнизяна, как в составе «Локомотива», так и во время его выступлений за сборную Армении.

«В этом ноль правды», — цитирует Фабиани Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 22 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро.

В 14 турах текущего розыгрыша чемпионата Италии «Лацио» набрал 20 очков и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице.