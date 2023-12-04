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В «Лацио» опровергли информацию об интересе к Тикнизяну

04 Декабря 2023 • 09:56 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урал
08.12 19:00

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал информацию об интересе римского клуба к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну.

Ранее сообщалось, что представители «Лацио» просматривали Тикнизяна, как в составе «Локомотива», так и во время его выступлений за сборную Армении.

«В этом ноль правды», — цитирует Фабиани Sport24.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» 22 матча, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро.

В 14 турах текущего розыгрыша чемпионата Италии «Лацио» набрал 20 очков и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лацио Наир Тикнизян Анджело Фабиани трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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