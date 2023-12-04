Орлов возмущён грубым фолом Пиняева на Клаудиньо

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами прокомментировал фол полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева на бразильском легионере «Зенита» Клаудиньо. За это нарушение игрок «железнодорожников» получил желтую карточку.

«К счастью, он не нанес травму, хотя бил умышленно. Молодой парень, а с такой агрессией сыграл. Товарищ, ты же можешь нанести серьезное повреждение! Неприятный эпизод», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».

Матч «Локомотива» и «Зенита» состоялся на стадионе «РЖД Арена» 3 декабря. «Железнодорожники» отпраздновали домашнюю победу со счетом 3:1.