У «Зенита» не было проблем с вылетом из Москвы

У петербургского «Зенита» не было проблем с вылетом из Москвы после поединка 17-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива». Об этом сообщил председатель правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«У «Зенита» проблем с вылетом из Москвы не возникло», - заявил руководитель в комментарии для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что поединок на стадионе «РЖД Арена» завершился поражением петербургского коллектива со счетом 1:3. После этой неудачи подопечные Сергея Семака опустились на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, пропустив вперед «Краснодар».