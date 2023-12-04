Алаев высказался о возможном переносе матче 18-го тура РПЛ

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о возможном переносе поединков 18-го тура чемпионата страны.

«Будем ориентироваться, исходя из конкретной ситуации на каждом стадионе. Если будут непригодные условия для игры, значит, у нас есть возможность перенести на резервные даты на весеннюю часть», - приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появились опасения, что все матчи 18-го тура Премьер-лиги могут быть перенесены на весну.

После 17 туров лидером чемпионата России является «Краснодар». На втором месте располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкают самарские «Крылья Советов».