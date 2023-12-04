Алаев - о матче ЦСКА - «Ростов»: «Лучше было бы перенести игру, но у РПЛ нет такого права»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о вчерашнем матче 17-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Ростовом». Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в условиях сильного снегопада.

«Я считаю, что лучше было перенести. Но у лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, все обсуждали варианты, но принято такое решение», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок завершился победой подопечных Владимира Федотова со счетом 2:0.

После 17 проведенных туров «армейцы» набрали 28 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» с 20 очками находится на десятой строчке.