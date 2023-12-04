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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алаев - о матче ЦСКА - «Ростов»: «Лучше было бы перенести игру, но у РПЛ нет такого права»

04 Декабря 2023 • 09:25 Комментировать

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о вчерашнем матче 17-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и «Ростовом». Встреча прошла на «ВЭБ Арене» в условиях сильного снегопада.

«Я считаю, что лучше было перенести. Но у лиги нет полномочий переносить матчи. Мы все консультировались, все обсуждали варианты, но принято такое решение», - приводит слова руководителя «Спорт-Экспресс».

Напомним, что поединок завершился победой подопечных Владимира Федотова со счетом 2:0.

После 17 проведенных туров «армейцы» набрали 28 баллов и занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Ростов» с 20 очками находится на десятой строчке.

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