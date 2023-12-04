Мележиков отреагировал на скандальное удаление Абаскаля

Экс-гендиректор столичного «Спартака» Евгений Мележиков в беседе с журналистами прокомментировал скандальное удаление главного тренера команда Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата».

«Реакция Абаскаля? Сложно удержаться, чтоб не влезть в потасовку, тем более в своей технической зоне, но тренеру нужно быть более выдержанным! Он, вероятно, не ожидал такого наказания», - передает слова Мележикова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Абаскаля удалили за толчок полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши, ворвавшегося в техническую зону «красно-белых».

Поединок завершился поражением «Спартака» со счетом 1:2.