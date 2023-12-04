«Спартак» прокомментировал скандал с участием Абаскаля и Бериши

Пресс-служба столичного «Спартака» прокомментировала скандальный эпизод, которой произошел по ходу гостевого матча 17-го тура чемпионата России против грозненского «Ахмата». В концовке первого тайма наставник «народной команды» Гильермо Абаскаль был удален за толчок игрока хозяев Бернарда Бериши. За такое поведение испанца могут дисквалифицировать.

«Бериша прыгнул двумя ногами вперед, находясь в непосредственной близости от Абаскаля. Тренер хотел вытолкнуть провокатора за пределы технической зоны, а тот, ощутив на себе прикосновение, рухнул на землю и схватился за лицо», - говорится в заявлении «красно-белых».

Также столичный клуб не понимает, почему в этом эпизоде система ВАР не подсказала главному рефери встречи, с чего все началось.

Матч завершился поражением «Спартака» со счетом 1:2. После 17 туров москвичи занимают седьмое место в таблице, а грозненцы находятся на 13-й строчке.