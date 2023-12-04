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Бубнов: «Зенит» проваливает конец года»

04 Декабря 2023 • 08:34 Комментировать

В центральном матче 17-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» на выезде потерпел поражение от московского «Локомотива» со счетом 1:3. Об этом поединке мнением поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«Создавалось впечатление, что «Зенит» как об стену бился. Ничего не получилось, ни одного момента, после которого можно забить. Можно сказать, что конец года команда Семака проваливает», - передает слова Александра Sportbox.

После поражения на «РЖД Арене» петербургский клуб опустился на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед «Краснодар». «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующих «быков» на два очка.

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