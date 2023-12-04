Агент Баринова не согласен с дисквалификацией игрока

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о дисквалификации своего клиента из-за критических высказываний в адрес судей.

«Дима на эмоциях высказал свое мнение. Не считаю, что за эти слова надо лишать футболиста возможности играть. Независимо от того, какое отношение я имею к Диме, эта дисквалификация была необоснованна», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что из-за дисквалификации Дмитрий пропустил вчерашний поединок против петербургского «Зенита». «Железнодорожники» на своем поле переиграли действующего чемпиона России со счетом 3:1. «Локо» набрал 28 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице.