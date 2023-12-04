Семёнов высказался о победе над «Спартаком»

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов в общении с представителями СМИ высказался о домашней победе над столичным «Спартаком» (2:1) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Победили за счет бойцовских качеств и самоотдачи. Три очка нужны были нам как воздух, и мы их взяли. Надеюсь, победа раскрепостит команду», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

После 17 туров грозненская команда набрала 16 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном матче перед зимним перерывом «Ахмат» на домашнем стадионе примет «Ростов». Встреча состоится в субботу, 9 декабря.