Бубнов раскрыл причину поражения «Спартака» в Грозном

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о гостевом поражении «красно-белых» от грозненского «Ахмата» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Перед каждой игрой многие задаются вопросом: угадает ли с составом Абаскаль. На этот раз явно не угадал. «Ахмат» спокойно и без суеты одержал важную для себя победу», - передает слова аналитика Sportbox.

После 17 проведенных туров «Спартак» с 27 баллами находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Ахмата», то грозненский коллектив благодаря победе поднялся на 13-е место.