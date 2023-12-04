Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» - «Рубин»

В заключительном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» сыграет против казанского «Рубина». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. «Динамо» хорошо играет в нападении. Личка определился с составом, это приносит результаты. «Бело-голубые» способны обыграть любую команду в России», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Динамо» - «Рубин» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 4 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.