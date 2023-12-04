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Бубнов сделал прогноз на матч «Динамо» - «Рубин»

04 Декабря 2023 • 08:11 Комментировать

В заключительном матче 17-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» сыграет против казанского «Рубина». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. «Динамо» хорошо играет в нападении. Личка определился с составом, это приносит результаты. «Бело-голубые» способны обыграть любую команду в России», - передает слова эксперта Sportbox.

Матч «Динамо» - «Рубин» состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 4 декабря, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.

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