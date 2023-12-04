Абаскаль заглатывает наживку, Карпин сыпет «дебилами», Роналду летит в дерби

Подарок «быкам» от «Зенита», хорошая работа ЦСКА и пробуксовка «Сити»

В чемпионате России опять сменился лидер. «Зенит» и «Краснодар» снова затеяли рокировку – на первое место вернулся кубанский клуб. Потому что питерцы уже привычно проиграли «Локомотиву», а «быки» собрались и дожали «Оренбург». Матч «Зенита» был отложен на полчаса из-за снегопада, но он тогда в Москве уже шёл на спад, а вот пик осадков пришёлся на игру ЦСКА с «Ростовом». Впрочем, это не помешало «армейцам» забить в чужие ворота два мяча и победить, как бы там ни был зол Карпин. Ну а «Спартаку» уж точно совсем ничего не мешало разобраться в гостях с «Ахматом». Тем не менее «красно-синие» умудрились проиграть команде, не побежавшей в РПЛ три месяца. Да ещё и Абаскаль нарвался на удаление, попавшись на провокационную удочку Бериши. Теперь спартаковскому тренеру грозит длительная дисквалификация – как и Карпину за его язык.

«Манчестер Сити» вошёл в своеобразный кризис – команда Гвардиолы третий раз подряд упустила победу в концовке матча АПЛ (правда, все они с приставкой «топ»). Сначала у «горожан» была ничья с «Челси», потом с «Ливерпулем» и теперь вот с «Тоттенхэмом». Со «шпорами» оказалось 3:3. Холанн сделал ассист Грилишу, а Сон забил гол и автогол за три минуты. Казалось, что «горожане» вырвали победу на 81-й минуте, однако же они упустили её на 90-й. Огонь был и в матче «Ливерпуля» с «Фулхэмом». «Красные» пропустили тоже трижды, но ведь забили ещё больше! Там на 80-й минуте стало 2:3 – а итог получился 4:3. В этой игре также не обошлось без автогола – он на счету вратаря «дачников» Лено. Салах не забил, но сделал голевой пас по примеру Холанна. Вот и смотрите, что у «Ливерпуля» с «Манчестер Сити» совпало, а что – нет.

Небезгрешный «Байер», напоминалка от Фелиша и качели «Ювентуса»

«Арсенал» спокойно победил «Вулверхэмптон» и лидирует в АПЛ теперь с преимуществом в два очка. В новой версии таблицы Бундеслиги «Байер» опережает «Баварию» на три балла – но не всё так просто. Сами мюнхенцы не сыграли свой матч с «Унионом» – игра была перенесена из-за снегопада. Он был в Баварии в несколько раз обильнее, чем в Москве. На следующий день «Байер» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией». Леверкузенцы прервали свою сумасшедшую рекордную 14-матчевую победную серию во всех турнирах. Таким образом, «Бавария», отдохнув в минувшую субботу, пассивно сравнялась с «Байером» по потерянным очкам.

В центральном испанском матче уик-энда «Барселона» переборола мадридский «Атлетико» за счёт гола арендованного как раз у «матрасников» Жоау Фелиша. Теперь «Барса» идёт на третьем месте, отставая от «Реала» и «Жироны» на четыре очка. «Сливочные» дежурно обыграли «Гранаду», а жиронцы попотели с «Валенсией», превратив 0:1 в 2:1 на 80-х минутах. В Италии первая тройка добилась побед. «Интер» разгромил «Наполи». «Ювентус» устроил валидол в концовке против «Монцы», попав на 1:1 на 90+2-й минуте и отскочив на 2:1 на 90+4-й. «Милан» разобрался с «Фрозиноне» не без голевого паса вратаря Меньяна.

Скрытые достижения Головина, Кузяев против «ПСЖ» и печаль Роналду

Головин в победном матче «Монако» с «Монпелье» не отметился результативными действиями. Зато Александр обновил три своих теневых рекорда во Франции. По числу касаний, передач под удар и пасов в финальную треть. «Ницца» проиграла «Нанту» – поэтому у «ПСЖ» нарисовался отрыв в четыре очка. Сами парижане деклассировали «Гавр». Быстрое удаление Доннаруммы не смутило команду Луиса Энрике – голы Мбаппе и Витиньи принесли ей победу. За «Гавр» весь матч отыграл Кузяев – стал лучшим по передачам в финальную треть. Захарян же обратно заменился против «Осасуны», с которой «Реал Сосьедад» сыграл 1:1.

Криштиану Роналду вместе со своим «Аль-Насром» потерпел сокрушительное поражение от «Аль-Хиляля» Малкома. Теоретически можно было бы написать, что от «Аль-Хиляля» Неймара, но бразилец не играл и ещё долго не сыграет из-за тяжёлой травмы. На 0:3 устроился «Аль-Наср» в столичном дерби и отпустил «Аль-Хиляль» в отрыв уже на семь баллов. Возможно, это был решающий матч всего саудовского чемпионата. «Аль-Хиляль» ведь теряет очки крайне редко. Даже если «Аль-Наср» теперь выиграет все оставшиеся матчи Про-лиги, далеко не факт, что ему удастся стать чемпионом.

Кирилл Иванцов