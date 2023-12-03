Митрофанов: РФС не может переносить матчи

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о том, что Российский футбольный союз не может переносить матчи.

Спортивный функционер отметил, что есть регламент, в котором прописаны все основания, по которым может состояться перенос, поэтому необходимо придерживаться его.

«Возможно он не совершенен, но менять его за час до матча никто не может, потому что должны соблюдаться все процедуры», - приводит слова Митрофанова «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 3 декабря, из-за погодных условий под угрозой срыва находился матч ЦСКА — «Ростов», а встреча между «Локомотивом» и «Зенитом» был отложен на полчаса.