Дзюба: «Зенит» хотел перенести игру на 4 декабря, но потом поняли, что это всё очень геморройно

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о погодных условиях в матче 17-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Форвард отметил, что команда с берегов Невы хотела перенести игру на завтра, 4 декабря, но затем поняли, что это было бы сделать проблематично, ведь было бы много нюаснов, поэтому было принято, по его мнению, верное решение.

«Ростов» играл с ЦСКА, мы не сахарные. Нормальное явление. Играть было непросто: холодно. Еще раз повторюсь, огромное спасибо болельщикам, что пришли, поддерживали», - приводит слова Дзюбы пресс-служба «Локомотива».