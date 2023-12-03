Круговой: «В такую погоду можно играть в футбол, правда, если наступят на ногу, будет больновато»

Защитник «Зенита» Данил Круговой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о поражении от «Локомотива», 1:3, в матче 17-го тура РПЛ.

- Почему «Зенит» проиграл «Локомотиву»? Плохая погода сказалась?

- Нет. У ЦСКА с «Ростовом» условия были еще хуже. А у нас они были достаточно хорошие. Тем более обе команды находились в равной ситуации.

- В такую погоду вообще можно играть в футбол? Это ведь травмоопасно.

- Можно, ничего страшного. Правда, если наступят на ногу, будет больновато.

- «Локомотив» второй раз за сезон обыграл «Зенит». Как так получилось?

- С «Динамо» то же самое. Мы опять не реализовали свои моменты. Пропустили курьезный первый мяч. Сергей Богданович предупреждал, что в таких матчах все решают стандарты. Сложно показать игру в плохих погодных условиях. Так и получилось. Со стандарта пропустили первый курьезный мяч, когда Миша Кержаков забил в свои ворота, и во втором моменте Глушенкову просто повезло. Он хорошо направил мяч.

- Кержаков объяснил, почему первый мяч не смог отбить?

- Нет. Это рабочий момент. Тем более, мы исправились за эту ошибку. Правда, потом тоже не лучшим образом получилось.

- «Краснодар» опять вышел на первое место. Это как-то напрягает?

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- Да нет. В этом сезоне такие вот обстоятельства.

Елена Григорьевская