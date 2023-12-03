Морозов: «Своими моментами мы распорядились лучше, чем «Зенит»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о победе над «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ.

- Победа случилась не без везения, согласны?

- Я не считаю, что нам повезло. «Зенит» не так много моментов создал. У нас их было примерно столько же. Просто мы лучше ими распорядились.

- Что было самым тяжелым в таких погодных условиях?

- Нормальные погодные условия. Поле довольно хорошо подготовили, так что не могу сказать, что что-то отличалось от обычной игры.

- То есть тактика на матч никак не варьировалась в связи со снегопадом?

- Было скользко, но мы думали, что поле будет в гораздо худшем состоянии. В этом случае мы бы уже варьировали тактику, но газон был достаточно приемлемого качества. Просто мы иногда играли чуть попроще.

- Игру перенесли на полчаса. Когда сидели в раздевалке, о чем думали?

- Ничего особенного. Просто подольше посидели, пообщались, потом пошли разминаться. Ничего страшного, это всего лишь полчаса.

- Как повлияло на игру команды отсутствие дисквалифицированного Галактионова в раздевалке и на тренерской скамейке?

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- У нас был недельный цикл, чтобы подготовиться к этому матчу. Мы все проговорили на тренировках, так что все было нормально.

- Показалось, что «Локомотив» не заметил потери Баринова – его хорошо заменил Митай. Как это получилось?

- Митай достаточно хорошо сыграл, да, но это совершенно разные футболисты. Их нельзя сравнивать.

- То есть нехватка капитана ощущалась в игре?

- Баринов - это игрок немного другого плана. Он бы нам больше помог в обороне. А Митай больше на мяче.

Елена Григорьевская